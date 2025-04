Movieplayer.it - Amici 24, anticipazioni serale del 12 aprile: due cantanti finiscono al ballottaggio finale

Leggi su Movieplayer.it

La gara si fa sempre più coinvolgente ad24. Nella quarta puntata del, in onda sabato 12, le squadre lottano contro le difficoltà pur di restare in gioco. Ecco i primi spoiler Puntuale come ogni sabato sera, il 12su Canale 5 torna24. Ildel celebre talent show arriva alla sua quarta puntata e la sfida si fa sempre più accesa tra gli allievi. La scorsa settimana è stato Luk3 ad essere eliminato e, secondo le primetrapelate in rete da Superguidatv, a finire alci sarebbero due. Due manches vinte dalla squadra dei CuccaLo, un cantante molto amato è a rischio: cosa succede neldi24 La sfida entra subito nel vivo. La prima manches vede scendere in campo la squadra di .