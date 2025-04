Quotidiano.net - Atena Lucana, carabinieri sparano a tre stranieri che non si fermano all’alt: uno è grave

Salerno, 11 aprile 2025 – Sparatoria allo svincolo dell’A2 di: ihanno aperto il fuoco contro treche non si sarebbero fermati al posto di blocco. Uno di loro è stato feritomente: è ricoverato in rianimazione all’ospedale di Polla. Gli altri due sono stati fermati. Secondo la ricostruzione, i tre hanno ignorato l’alt tentando la fuga e cercando anche di investire con l’auto uno dei tre. Il sospetto è che facciano parte di una banda di ladri specializzata in furti d’appartamento. Notizia in aggiornamento