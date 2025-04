Pasqua dall’uovo alla colomba | alcune curiosità che in pochi conoscono

Leggi su Funweek.it

La2025 si avvicina e con lei la voglia di immergerci nelle tradizioni di questo periodo: ma vi siete mai chiesti quali sono lee gli aneddoti che si nascondono dietro l’uovo dio la? Cosa rappresentano davvero e perché mai si usano questi dolci per festeggiarla?Trae uova di cioccolato, le tradizionili sono sempre più dolci. Ma non tuttileche ci sono dietro. Foto: ShutterstockCome nasce la tradizionele?Partiamo dal principio. Il termine “” deriva dall’ebraico Pesah, che significa “Passaggio”, “Passo del Signore”. Questo poiché questa festa, nella tradizione ebraica, celebra la liberazione del popolo d’Israele dschiavitù in Egitto per mano di Mosè. Essa, dunque, in origine festeggia il passaggio dallo stato di prigionia a quello della libertà.