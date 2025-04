Roma rapina una ragazza | tunisino bloccato da cittadini inferociti

Tunisino rapina una ragazza in un parco pubblico a Roma e tira fuori il coltello: i passanti (esasperati) lo accerchiano e lo fanno arrestare. Rapina una donna al parco, viene arrestato dai passanti: «Siamo stanchi dei soprusi». Rapina una ragazza al parco poi tira fuori un coltello. I passanti lo disarmano e lo fanno arrestare. Espulso ed accompagnato al Centro di Permanenza e rimpatrio di Roma.

