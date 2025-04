Quotidiano.net - Xi Jinping e Pedro Sanchez: Partenariato strategico tra Cina e UE contro la guerra dei dazi

e Unione europea dovrebbero non solo salvaguardare "i propri diritti e interessi legittimi", ma anche "l'equità e la giustizia internazionale, le norme e l'ordine internazionale", tenendo conto che "non c'è alcun vincitore in unadeie andareil mondo porterà all'isolamento". E' quanto ha detto il presidente Xinell'inavuto oggi a Pechino con il premier spagnolo, nel resoconto della Xinhua. Le due parti "dovrebbero continuare a consolidare il fondamento politico di sostegno, di fiducia e di rispetto reciproci". Laè pronta a costruire uncompleto con la Spagna più focalizzato e dinamico, utile a migliorare il benessere tra i due popoli e "a dare impeto alle relazioni trae Ue". Il presidente Xi, nel mezzo delle tensioni sul commercio e suicon gli Usa, ha detto, incontrando a Pechino il premier spagnolo, chee Ue "dovrebbero farsi carico delle proprie responsabilità internazionali, mantenere insieme la tendenza della globalizzazione economica e l'ambiente del commercio internazionale, e resistere insieme alle prepotenze unilaterali".