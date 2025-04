Gqitalia.it - In Black Mirror 7, l'episodio 5 segna due record: è il più romantico di tutta la serie, nonché quello scritto meglio

-SPOILER ALERT questo l'articolo contiene molte informazioni sul quintodi7-è sullo schermo dagli ultimi mesi del 2011 e, nei quasi 15 anni successivi, il pubblico non ha mai smesso di farsi domande e di esprimere opinioni rispetto a ciò che ladovrebbe essere, a partire dai suoi episodi pilota. In effetti, un punto in comune per gli appassionati di ogni genere sta nel rapporto, talvolta malato e fatalmente cieco nei dettagli più oscuri, tra le persone e la tecnologia. Un contrasto che in pratica garantisce un paio di colpi di scena taglienti come lame a ogni. Ma non va sottovalutato neppure il tono dellae le sensazioni che vuole suscitare.É senz'altro utile domandarsi se lanata in Gran Bretagna dia il suoquando si carica di pessimismo nei confronti della tecnologia, com'è già successo nel caso degli episodi Orso bianco, Zitto e balla e Metalhead? Certo, il “nero” e lo “scuro” del titolo regalano molto ai migliori episodi.