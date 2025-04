Mistermovie.it - GTA 6: Data di Uscita Anticipata? Un Indizio Inaspettato Riaccende le Speranze!

L'attesa per GTA 6 è febbrile, un evento culturale di proporzioni epiche! Dopo anni di speculazioni e un primo trailer nel 2023, il silenzio di Rockstar Games ha alimentato i timori di un possibile ritardo al 2026. Ma un nuovopotrebbe cambiare tutto e darti nuove.Take-Two Rivela una Strategia a Breve Termine: Che Significa per GTA 6?Take-Two Interactive, società madre di Rockstar, sembra stia adottando una strategia di marketing più concentrata e a breve termine per i suoi titoli, come dimostrato dalle recenti notizie su Mafia: The Old Country. Questa scelta potrebbe indicare che il silenzio su GTA 6 non è necessariamente un presagio di ritardo, ma parte di un piano ben preciso per mantenere alta l'attenzione e l'entusiasmo senza estenuanti campagne di marketing pluriennali.