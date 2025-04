Bando ex Macelli Tanti e Lucherini | Evitare di sovrapporre il ruolo di consigliere con quello di dipendente Asl

Bando per gli immobili ex Macelli ci ha molto sorpreso non solo per i toni oggettivamente esagerati vista la questione in se', ma soprattutto per la dinamica che ha preceduto il comunicato". Oggi si registra un intervento. Arezzonotizie.it - Bando ex Macelli, Tanti e Lucherini: “Evitare di sovrapporre il ruolo di consigliere con quello di dipendente Asl” Leggi su Arezzonotizie.it “L'attacco di due consiglieri comunali del Pd alla pubblicazione delper gli immobili exci ha molto sorpreso non solo per i toni oggettivamente esagerati vista la questione in se', ma soprattutto per la dinamica che ha preceduto il comunicato". Oggi si registra un intervento.

Bando ex Macelli, Tanti e Lucherini: “Evitare di sovrapporre il ruolo di consigliere con quello di dipendente Asl”. Ex macello, il bando: via alla progettazione. Ex Macello, Busto apre un altro cantiere PNRR. «Sarà un polo per i giovani». Il Comune cerca un nuovo gestore per il bar ristorante degli ex macelli. Ex Vecchi Macelli e Cittadella: bando per la concessione degli spazi. Agli ex Macelli il nuovo Polo urbano per l'innovazione. Ne parlano su altre fonti

Negli ex Macelli laboratori, botteghe e un mercato coperto - Gli ex Macelli e Porta Pisana sono due simboli di una città che non c’è più: è compito di un’amministrazione ridare decoro a questi luoghi, popolarli di nuovo, rispondere anche a esigenze ... (msn.com)