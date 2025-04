Lecceprima.it - Divampa un incendio nel cuore della notte in città, quasi distrutta una Mini Cooper

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Un’autovetturaè rimastacompletamentein un incidendoto nel corsoa Lecce, in viale Marche, non lontano dall’ufficio postale. L’auto, di proprietà di una donna di 44 anni che abita in una delle palazzinezona, era stata parcheggiata.