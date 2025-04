Dolce Tuscia | la Colomba artigianale che incanta la Pasqua 2025

Colomba artigianale firmata Dolce Tuscia è disponibile per la Pasqua 2025 nello shop online ufficiale dell’azienda e nei migliori negozi specializzati, al prezzo di 35 euro. Un’occasione per portare a tavola un Dolce d’autore, frutto di oltre 60 ore di lievitazione e tre giorni di lavorazione, perfetto per chi cerca un prodotto che coniughi tradizione, artigianalità e qualità.L’azienda familiare laziale con sede a Capranica, nel cuore della Tuscia viterbese, celebra quest’anno un importante traguardo: la Colomba classica di Dolce Tuscia si è aggiudicata la medaglia d’argento al concorso Divina Colomba 2025, nella categoria “Miglior Colomba artigianale d’Italia”. Un riconoscimento nazionale che premia l’impegno e la passione che l’azienda dedica da oltre vent’anni all’arte dolciaria. Leggi su Funweek.it Soffice, profumata, fatta con ingredienti eccellenti e lavorata a mano come una volta: lafirmataè disponibile per lanello shop online ufficiale dell’azienda e nei migliori negozi specializzati, al prezzo di 35 euro. Un’occasione per portare a tavola und’autore, frutto di oltre 60 ore di lievitazione e tre giorni di lavorazione, perfetto per chi cerca un prodotto che coniughi tradizione, artigianalità e qualità.L’azienda familiare laziale con sede a Capranica, nel cuore dellaviterbese, celebra quest’anno un importante traguardo: laclassica disi è aggiudicata la medaglia d’argento al concorso Divina, nella categoria “Migliord’Italia”. Un riconoscimento nazionale che premia l’impegno e la passione che l’azienda dedica da oltre vent’anni all’arte dolciaria.

