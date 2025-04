Sport.periodicodaily.com - Modena-Sassuolo: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Il derby emiliani mette di fronte i neroverdi ad un passo dalla promozione, e i canarini che vogliono tenere vivo il sogno dei playoff.si giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI canarini non hanno perso le speranze di raggiungere i playoff, ma devono necessariamente cercare di vincere contro la capolista. La squadra di Mandelli, reduce da due vittorie consecutive di cui l’ultima sul campo del Pisa, deve recuperare due lunghezze sul Cesena ottavo che, quindi, sarebbe l’ultima squadra a prendere parte ai playoff.La brutta e meritata sconfitta di Palermo ha soltanto ritardato la promozione matematica dei neroverdi.