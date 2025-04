Quotidiano.net - Eric Dane e la SLA: la lotta della star di Grey’s Anatomy ed Euphoria

Il mondo dello spettacolo è stato scosso da una notizia tanto inaspettata quanto commovente:, l’attore statunitense celebre per i suoi ruoli ined, ha annunciato di essere affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia neurodegenerativa progressiva nota anche come morbo di Lou Gehrig. In un’intervista esclusiva rilasciata a People,ha condiviso la sua diagnosi con una sincerità disarmante, esprimendo gratitudine per il sostegnosua famiglia e la determinazione a continuare a lavorare, a partire dal ritorno sul setterza stagione diprevisto per il 14 aprile. La notizia ha suscitato un’ondata di affetto da parte di fan e colleghi, ma ha anche acceso i riflettori sulla carriera di un attore che, con il suo talento e carisma, ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo e cinematografico.