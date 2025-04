Ilnapolista.it - Mbappé contro il Qatar, quando un calciatore è ormai potente come uno Stato (New York Times)

Kylianil. La duraversia legale tra l’attaccante del Real Madrid e il Psg hapreso proporzioni inedite per il mondo del calcio. Il Newscrive che “la disputa offre un raro sguardo pubblico sul mercato globale dei talenti calcistici, mettendo a confronto uno degli atleti più importanti e influenti al mondo con un piccolo mae ricco di risorse paese del Golfo Persico“.Lodell’arte: unha la forza di combattereunosovrano, peraltro ricchissimo.Ieri, “in un’insolita conferenza stampa a Parigi, gli avvocati dihanno dichiarato di aver intensificato l’azione legale, presentando denunce in diverse sedi. Hanno chiesto al tribunale di congelare parzialmente i conti bancari del Psg per il denaro che il loro cliente ritiene di avere diritto a ricevere e hanno presentato una petizione alla federazione calcistica francese affinché impedisca alla squadra di partecipare alla massima serie della Champions League”.