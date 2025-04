Sparatoria nel Salernitano | un ferito grave tre sospettati in fuga su auto rubata

Sparatoria.SALERNO – Momenti di tensione questa mattina nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana, lungo l'A2 del Mediterraneo, dove una Sparatoria ha coinvolto tre uomini e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Uno dei soggetti, di nazionalità straniera secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polla.Il gruppo viaggiava a bordo di un veicolo risultato rubato e non si è fermato all'alt imposto dai militari. Nella concitata fuga, i tre avrebbero addirittura tentato di investire uno dei carabinieri presenti sul posto, facendo scattare la reazione armata da parte degli agenti.

