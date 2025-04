Quifinanza.it - I figli hanno diritto alla pensione di reversibilità?

L’Inps ha esteso ilai superstiti anche ai nipoti maggiorenni, orfani, inabili e a carico del nonno o della nonna (Circ. Inps n. 64/2024). Un indirizzo che recepisce quanto stabilito dCorte Costituzionale in materia di(Corte Cost. Sent. n. 88/2022) e rafforza la rete di protezione familiare sul piano previdenziale.In parallelo, l’Inps stringe le maglie sui controlli dei requisiti per accedere all’assegno. Quando a presentare domanda sonomaggiorenni studenti o inabili, lanon è automatica: è necessario dimostrare una reale dipendenza economica dal genitore e, se previsto, un’inabilità totale e permanente al lavoro.Idi?Sì, ipossono rientrare tra i beneficiari dellaai superstiti, istituto che comprende anche la cosiddetta “” in senso ampio.