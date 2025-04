Donnapop.it - «Mi hanno detto che sono un mostro, che sembro una trans!»: famosa showgirl ricoperta d’insulti, ecco chi è

La violenza verbale sui social continua a colpire, senza freni, anche i volti noti del mondo dello spettacolo. Stavolta a finire al centro di un’ondata di critiche feroci è stata Veronica Maya, storica conduttrice eitaliana, che ha deciso di raccontare pubblicamente il dolore provato dopo essere stata bersagliata da commenti carichi di odio.A scatenare l’attacco, un leggero ritocco estetico eseguito poco prima della sua partecipazione al programma “Ne Vedremo Delle Belle”. Un gesto personale, diventato il pretesto per insulti durissimi, che l’profondamente segnata. Ma Veronica ha deciso di non restare in silenzio e ha condiviso la sua esperienza in un’intervista televisiva, lanciando un messaggio chiaro e coraggioso.Veronica Maya e gli insulti ricevuti: lo sfogo dellaOspite nel programma Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta, Veronica Maya ha raccontato senza filtri la brutta esperienza vissuta dopo aver ricevuto alcuni trattamenti estetici.