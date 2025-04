Avellino Basket Formato | Ripartiamo prestando attenzione ai dettagli

Avellino Basket, Salvatore Formato, ha rilasciato dichiarazioni lucide e analitiche in vista della prossima sfida casalinga contro Torino. L'obiettivo è. Avellinotoday.it - Avellino Basket, Formato: "Ripartiamo prestando attenzione ai dettagli" Leggi su Avellinotoday.it Dopo una prestazione opaca contro Rimini e una sconfitta che ha segnato uno stop pesante nella corsa della squadra biancoverde, il coach dell’, Salvatore, ha rilasciato dichiarazioni lucide e analitiche in vista della prossima sfida casalinga contro Torino. L'obiettivo è.

