Calcio a 5 la coppa Velez entra nel vivo | Oleodinamica Forlivese contro Futsal Shqiponja nella semifinale decisiva

Velez. Sabato, alle 15, l'Oleodinamica Forlivese scenderà in campo contro il Futsal Shqiponja per un match ad eliminazione diretta che deciderà chi affronterà la vincente della semifinale. Il Pala Marabini di Forlì si prepara a ospitare una sfida entusiasmante, valida per le semifinali del Memorial Alfonso.

