Papa Francesco padre Pasolini | Ormai siamo certi presto sarà con noi

netra un po’con noi partecipe della vita della sua Chiesa”. Così il predicatore della casa pontificia,Robertoaprendo la predica di Quaresima in Vaticano.La convalescenza delle sorpreseIeri prima delle 13,si è recato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Una nuova uscita inattesa dopo quella di domenica in occasione della Messa del Giubileo degli Ammalati quando il Pontefice, stupendo tutti, si è recato in Piazza San Pietro a fine messa per una benedizione. Bergoglio si è recato all’altare di Pio X dove ha pregato. Immortalato in un video – subito diventato virale – in cui appare in sedia a rotelle con i naselli per l’ossigeno, ma soprattutto in pantaloni e coperto da un poncho e senza l’abito bianco, ha poi visto i monumenti funebri di Paolo III e Urbano VIII restaurati di recente.