Incidente sulla Provinciale ' Putignano-Alberobello' | auto si ribalta donna estratta dalle lamiere

Incidente ha coinvolto 2 auto, uno delle quali si è ribaltata. Il sinistro è accaduto questa mattina sulla Provinciale 172 nel tratto Putignano-Alberobello. I vigili del fuoco hanno estratto una donna rimasta incastrata nell'abitacolo: l'intervento è stato compiuto tramite l'ausilio di cesoie.

Incidente sulla Provinciale 'Putignano-Alberobello': auto si ribalta, donna estratta dalle lamiere. Bari, auto si ribalta sulla provinciale Putignano -Alberobello. I vigili del fuoco salvano una donna rimasta incastrata. Tre auto si scontrano fra Alberobello e Putignano: otto feriti, coinvolti anche dei bambini. A Gioia del Colle macchina si ribalta, conducente in ospedale. Incidente stradale sulla statale: otto feriti, due sono bambini. Bari: Grave incidente nella notte tra Alberobello e Putignano: 8 feriti. Incidente tra Putignano e Alberobello: auto sfonda guardrail e rimane in bilico. Ne parlano su altre fonti

