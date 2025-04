Prezzi carburanti in calo | benzina ai minimi dal 9 ottobre

Prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina al livello più basso dal 9 ottobre. Lo fa sapere Staffetta quotidiana sottolineando che la benzina self ha un prezzo medio di 1,749 euro al litro. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: la benzina self service è venduta in media a a 1,749 euro al litro (-5 millesimi, compagnie 1,752, pompe bianche 1,743), il diesel self service a 1,646 euro al litro (-5, compagnie 1,650, pompe bianche 1,637). La benzina servito è scambiata in media a 1,891 euro al litro (-5, compagnie 1,932, pompe bianche 1,813), il diesel servito a 1,788 euro al litro (-5, compagnie 1,831, pompe bianche 1,707). Quotidiano.net - Prezzi carburanti in calo: benzina ai minimi dal 9 ottobre Leggi su Quotidiano.net Continua invece la discesa deideialla pompa, con laal livello più basso dal 9. Lo fa sapere Staffetta quotidiana sottolineando che laself ha un prezzo medio di 1,749 euro al litro. Ecco le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: laself service è venduta in media a a 1,749 euro al litro (-5 millesimi, compagnie 1,752, pompe bianche 1,743), il diesel self service a 1,646 euro al litro (-5, compagnie 1,650, pompe bianche 1,637). Laservito è scambiata in media a 1,891 euro al litro (-5, compagnie 1,932, pompe bianche 1,813), il diesel servito a 1,788 euro al litro (-5, compagnie 1,831, pompe bianche 1,707).

