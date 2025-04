Javier e Helena… Indiscrezione bomba sulla coppia del Grande Fratello | decisione presa

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Presto saranno loro ad annunciarlo”. Notiziasued Helena: i due ex delsorprendono tutti. Qualcosa dista bollendo in pentola. E questa volta non si tratta di semplici indiscrezioni o di voci di corridoio. Javi ed Hele vanno di fretta e si preparano a vivere un nuovo capitolo della loro storia. Già appena usciti dalla Casa, i due si sono mostrati più uniti che mai. Complici, affiatati, molto più vicini di quanto non fossero stati durante il reality, dove qualche litigio e incomprensione non era mancato. Ma ora, fuori dalle telecamere e lontani dalle dinamiche del gioco, tutto sembra cambiato. Leggi anche: “Perché lascia il trono”. Uomini e Donne, Gianmarco via senza una scelta: l’e Helena.”.delLui ha trascorso diversi giorni a Milano a casa di lei.