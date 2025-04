Veicoli fuori uso abbandonati su area pubblica | quattro sanzioni

I Carabinieri della Stazione di Castel Baronia, a seguito di attività di controllo e repressione dei reati ambientali, hanno contestato a quattro persone la violazione amministrativa relativa allo smaltimento illecito di Veicoli fuori uso. In particolare, i militari hanno individuato su area pubblica sita nel comune di Castel Baronia quattro autovetture in evidente stato di abbandono, gravemente danneggiate, prive di copertura assicurativa e gravate da fermi fiscali. Alla luce delle irregolarità riscontrate, gli operanti attivando nell'immediatezza la procedura finalizzata al corretto smaltimento dei Veicoli fuori uso, hanno identificato i proprietari delle auto e provveduto a contestare la prevista violazione amministrativa (che prevede la sanzione pecuniaria da 1.

