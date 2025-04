Rose Villain e tu chi sei? | Faccio la “villain” ma sono proprio una brava ragazza

Rose Villain adora i suoi capelli azzurri e nonostante il suo nome d'arte da cattiva si sente «proprio una brava ragazza». A lei e ad altri protagonisti della musica italiana abbiamo posto 4 piccole grandi domande sul tema dell'autoritratto, al centro di Amica The Art Issue 2025. Ecco in questo video le risposte della Fuorilegge di Sanremo 2025 (il suo nuovo album è Radio Vega), prossima madrina del Roma Pride.

