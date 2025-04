Caso Pierina Paganelli Valeria contro Manuela e Louis | Non so chi di voi mi faccia più schifo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mistero dell’omicidio dicontinua ad alimentare il dibattito pubblico e mediatico, a distanza di mesi dal delitto avvenuto a Rimini nell’ottobre del 2023. A essere al centro delle cronache non è soltanto l’indagine giudiziaria, ma anche il tumultuoso intreccio personale che lega i protagonisti delBartolucci,Bianchi eDassilva. Quest’ultimo, marito della Bartolucci ed ex amante della Bianchi, è attualmente l’unico indagato per la morte della donna di 78 anni, trovata senza vita nel garage della palazzina in via del Ciclamino, dove risiedeva.>>“Dovete sapere della moglie di Dassilva”., l’annuncio choc di Roberta BruzzoneL’attenzione si è recentemente spostata sulle dichiarazioni diBartolucci, che in una testimonianza televisiva ha ricostruito il momento in cui avrebbe scoperto la relazione extraconiugale del marito, proprio nei giorni successivi all’omicidio.