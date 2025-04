Zon.it - Sparatoria nella notte sull’A2: ferito grave un presunto ladro, indagini in corso

appena trascorsa si è verificato un violento conflitto a fuoco nei pressi dello svincolo autostradale di Atena Lucana, lungo l’A2 del Mediterraneo. A essere coinvolti, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati in un posto di blocco, e una presunta banda di ladri. Durante la, uno dei sospetti, un uomo di circa 40 anni, è rimastomente.I soccorsi sono stati tempestivi: il 118 è intervenuto sul posto e ha trasd’urgenza ilall’ospedale “Luigi Curto”, dove è stato ricoverato in Rianimazione.Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per risalire all’identità e alla posizione degli altri membri della banda. Per consentire i rilievi e garantire la sicurezza, le rampe di accesso e uscita dello svincolo di Atena Lucana sono state temporaneamente chiuse al traffico.