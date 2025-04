Ilfattoquotidiano.it - “Non fate l’elemosina sui social, chiedendomi soldi. Non rompetemi le scatole. Ho tante persone a cui pensare prima di voi”: Emis Killa si sfoga con i fan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I fan sono delizia, ma anche croce per alcuni artisti. Capita, a volte, che anche i non fan prendano confidenza eccessiva, che non rispettino i momenti di privacy dell’artista. È un tema spesso dibattuto e in pochi hanno avuto il coraggio di metterci la faccia, ma il problema rimane.Però c’è chi come Madame si lamentò nel 2021 quando disse: “Un non fan si è avvicinato mentre cenavo in famiglia e mi ha detto ‘Io non ti seguo, non so chi sei, però ti ho visto a Sanremo, possiamo farci una foto?'”. Ma il concetto rimane: fino a dove si può spingere una persona nei confronti di un artista?Il tema è tornato alla ribalta grazie ad alcune parole diche ha evidenziato come spesso riceva in messaggi privati suirichieste diper i motivi più svariati, ma saranno poi veri?“Mi tengo questa cosa da un po’ e ve la devo dire – ha dettondosi e condividendo questa esperienza personale coi propri fan -.