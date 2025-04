Cosa mangiano i romani a Pasqua? I piatti tipici e le tradizioni

Leggi su Funweek.it

Si avvicina anche per quest’anno lae la città si prepara a vivere a casa una delle festività più amate.a Roma: la colazioneDa secoli però, laè legata anche alleculinarie, che soprattutto nella capitale, trovano la loro peculiarità nella famosa “colazione”le alla romana.Gli abitanti della città eterna usano iniziare la giornata con un vero e proprio pasto tradizionalmente composto da ingredienti inconsueti per l’appuntamento con la tavola di prima mattina.Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>Sulla tavola imbandita per la prima colazione del giorno dia Roma, infatti, non troverete brioche e cappuccino, bensì uova soda, coratella, torte salate, colomba, l’immancabile cioccolata, la pizzale e – spesso – una bella frittata di carciofi.