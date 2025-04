ATA 24 mesi CIAD Certificazione Internazionale Alfabetizzazione Digitale Ottieni la certificazione riconosciuta da Accredia

Leggi su Orizzontescuola.it

Al via le operazioni di aggiornamento e nuovi inserimenti per le graduatorie “ATA 24”. Tra le novità, la necessità per i nuovi inserimenti del possesso dellaper tutti i profili tranne per i Collaboratori scolastici. LadiEIPASS 7 Moduli User è in linea con le normative europee .L'articolo ATA 24).lada