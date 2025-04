Internews24.com - Salah Inter, sfuma il sogno nerazzurro! L’attaccante rinnova con il Liverpool

di Redazioneilcon ilfino al 2027Il, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo di contratto di Mohamed, recentemente anche accostato al calciomercato:COMUNICATO – «IlFC annuncia che Mohamedha firmato un nuovo contratto che lo terrà con il club oltre la stagione 2024-25., che sta godendo di un’altra campagna stellare per i Reds, ha impegnato il suo futuro firmando un nuovo accordo. Finora in questa stagione,ha segnato 32 gol in sole 45 presenze in tutte le competizioni, 27 dei quali in Premier League, rendendolo il miglior calciatore del campionato inglese. Questi gol sono stati integrati da 22 assist per i suoi compagni di squadra.La notizia di oggi significa cheprolungherà la sua permanenza di otto anni ad Anfield anche in futuro e continuerà ad aiutare la squadra di Arne Slot a lottare per i più grandi riconoscimenti del gioco del calcio».