Anticipazioni The Voice Senior, finale dell'11 aprile: chi sarà il vincitore

È tutto pronto per il grandella quinta edizione di The. Questa sera, venerdì 11, in prima serata su Rai1, Antonella Clerici accompagnerà i telespettatori lungo l’ultima tappa di un viaggio musicale che ha saputo emozionare fin dalla prima puntata. Dopo settimane di audizioni al buio, le Blind Auditions, sfide serrate e momenti indimenticabili, dodici concorrenti over 60 si giocano l’ultima grande possibilità: quella di diventare la nuovad’Italia.La formula è ormai collaudata, ma la magia si rinnova ogni volta. In fondo, la forza di questo talent non è solo nel talento vocale, ma nelle storie personali, nelle seconde occasioni, nei sogni che non hanno scadenza. E anche stavolta, i coach – Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa – hanno saputo mescolare cuore e tecnica per comporre quattro squadre ricche di carisma, esperienze e passione.