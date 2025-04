Sciopero e corteo | nel pomeriggio possibili disagi

corteo, scioperi e possibili disagi venerdì 11 aprile 2025 a Genova. Due diverse manifestazioni si svolgeranno nel pomeriggio: una è legato allo Sciopero generale "contro guerra, riarmo europeo, ddl sicurezza" proclamato dal sindacato Si Cobas, l'altra allo Sciopero per il clima di 'Friday for. Genovatoday.it - Sciopero e corteo: nel pomeriggio possibili disagi Leggi su Genovatoday.it , scioperi evenerdì 11 aprile 2025 a Genova. Due diverse manifestazioni si svolgeranno nel: una è legato allogenerale "contro guerra, riarmo europeo, ddl sicurezza" proclamato dal sindacato Si Cobas, l'altra alloper il clima di 'Friday for.

Sciopero e corteo: nel pomeriggio possibili disagi. Si Cobas, scatta lo sciopero generale. Amt e Amiu: “Possibili disservizi”. Gli studenti in corteo a Roma bruciano una bandiera dell'Europa e lanciano uova al ministero. Scioperi e cortei l’8 marzo a Bologna: quali servizi si fermano e cosa sapere. Sciopero per l'8 marzo di Non una di meno Pisa: striscioni, contestazione alla Leonardo spa e corteo. Donne, 8 marzo di lotta a Bologna: tra sciopero generale, corteo e tante iniziative. Ne parlano su altre fonti

Corteo contro il riarmo e sciopero SiCobas, oggi disagi per viabilità e servizi Amt e Amiu - In piazza oggi anche i Fridays For Future. E un nuovo sciopero del trasporto pubblico è proclamato per il servizio Amt nelle notte tra sabato e domenica ... (msn.com)

Si Cobas, scatta lo sciopero generale. Amt e Amiu: “Possibili disservizi” - La protesta coinvolge sanità, scuola e trasporti. Corteo in centro nel pomeriggio. Domenica e lunedì previsti disagi per i traghetti ... (ilsecoloxix.it)

Sciopero metalmeccanici, corteo in prefettura. La polizia si toglie il casco in segno di rispetto - “Salario, diritti e dignità, contratto subito' è lo striscione che apre il cortei dei lavoratori metalmeccanici genovesi di Fiom, Fim e Uilm he hanno aderito allo sciopero nazionale dei metalmeccanici ... (informazione.it)