Sport.quotidiano.net - Udinese-Milan: prove di difesa a tre per Conceiçao. Emergenza infortunati per Runjaic

Udine, 11 aprile 2025 – Sarà la sfida train programma questa sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN e Sky Sport) a fare apripista alla trentaduesima giornata del campionato di Serie A di calcio. Un match a cui le due squadre si affacciano in un momento delicato e non particolarmente positivo. I bianconeri ci arrivano dopo ben tre sconfitte consecutive rimediate contro Hells Verona, Inter e Genoa, ma il tecnico dei friulani Kostae fiducioso di poter invertire il trend negativo: “Nel calcio i dettagli fanno la differenza: a volte è necessario segnare per primi, altre ci sono errori di natura individuale e altre ancora hanno più meriti gli avversari. Se avessimo ottenuto un pareggiato contro Genoa e Verona, forse oggi parleremo di un altro match.