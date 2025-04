Chiccheinformatiche.com - Cos’è Google Discover e come funziona

è uno strumento sempre più importante per chi crea contenuti online. Natoevoluzione del classico motore di ricerca,propone agli utenti una selezione di notizie, articoli, video e contenuti personalizzati prima ancora che venga effettuata una ricerca. In questa guida esploreremoe perché è fondamentale per editori, marketer e utenti.e dove si trovaè un di contenuti pensato daper offrire agli utenti informazioni su misura, basate sulle loro preferenze e sul loro comportamento online. È accessibile dall’app di, su Android scorrendo verso destra dalla schermata principale, e sta gradualmente arrivando anche su desktop.L’obiettivo è semplice: fornire notizie, articoli, video e approfondimenti ritenuti rilevanti, senza che l’utente debba cercarli attivamente.