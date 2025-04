Sololaroma.it - Nottingham Forest-Everton, il pronostico di Premier League

Come tutti gli altri campionati, anche laè entrata nella sua fase decisiva, con le ultime giornate che saranno fondamentali per stabilire chi parteciperà alla prossima Championsinsieme a Liverpool ed Arsenal. In lotta c’è anche il, che affronterà l’nel 32° turno, con fischio d’inizio domani, sabato 12 aprile, alle ore 16, al City Ground.Padroni di casa che attualmente occupano la terza posizione in classifica e che stanno disputando una stagione di altissimo livello, con la volontà di concluderla con la ciliegina finale.che nell’ultima giornata ha lasciato punti per strada perdendo 2-1 con l’Aston Villa e che dovrà quindi tornare al successo per non complicare la propria corsa europea.Dalla parte opposta invece ci sarà unche, pur non avendo ancora la matematica certezza, è già salvo visto l’ampio margine sul terzultimo posto.