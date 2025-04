Elicottero nel fiume Hudson | tra le vittime un alto dirigente di Siemens sua moglie e i loro tre figli

moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque ed undici anni sono quattro delle sei vittime – incluso il pilota – coinvolte nell’incidente avvenuto ieri, 10 aprile, di un Elicottero precipitato nelle acque del fiume Hudson a New York City. A quanto si apprende da ABC News e come riporta Fanpage, Escobar era “un dirigente di alto profilo di Siemens“, una tra le più grandi aziende tecnologiche europee. L’uomo, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione di operazioni internazionali e nei settori di energia trasporto e infrastrutture negli Stati Uniti, in Sud America, in Germania e in Spagna, era alla guida di Siemens Spagna da tre anni, nonché CEO globale di Rail Infrastructure presso Siemens Mobility, secondo quanto riporta un comunicato stampa aziendale. Ilfattoquotidiano.it - Elicottero nel fiume Hudson: tra le vittime un alto dirigente di Siemens, sua moglie e i loro tre figli Leggi su Ilfattoquotidiano.it Agustín Escobar, laMerce Camprubi Montal e itredi quattro, cinque ed undici anni sono quattro delle sei– incluso il pilota – coinvolte nell’incidente avvenuto ieri, 10 aprile, di unprecipitato nelle acque dela New York City. A quanto si apprende da ABC News e come riporta Fanpage, Escobar era “undiprofilo di“, una tra le più grandi aziende tecnologiche europee. L’uomo, con oltre 25 anni di esperienza nella gestione di operazioni internazionali e nei settori di energia trasporto e infrastrutture negli Stati Uniti, in Sud America, in Germania e in Spagna, era alla guida diSpagna da tre anni, nonché CEO globale di Rail Infrastructure pressoMobility, secondo quanto riporta un comunicato stampa aziendale.

Mortale incidente in elicottero sull’Hudson: morto l’ad di Siemens Spagna. Elicottero caduto nel fiume Hudson a New York: "Tutte morte le sei persone a bordo". Elicottero cade nel fiume a New York: morti il pilota e un'intera famiglia. New York, elicottero precipita nel fiume Hudson: sei morti, tra cui tre bambini. Il video dell’elicottero precipitato nel fiume Hudson a New York: tra le vittime anche bambini. Usa, elicottero si schianta nel fiume Hudson a New York: 6 morti. Ne parlano su altre fonti

Elicottero cade nel fiume Hudson a New York. Sei le vittime, tra cui tre bambini - AGI - Un elicottero Bell 206, con almeno sei persone a bordo, si è schiantato nel fiume Hudson a New York nel primo pomeriggio. Non ci sarebbero sopravvissuti. Le prime immagini mostrano i pattini di ... (msn.com)

New York, elicottero caduto nell’Hudson: vittime sono dirigente Siemens e famiglia - Secondo quanto riferito dal sindaco di New York, Eric Adams, "l'elicottero caduto sul fiume Hudson si è spezzato in volo ed è precipitato capovolto nel fiume ... (msn.com)

New York, elicottero finisce nel fiume Hudson: le vittime - Un elicottero turistico è precipitato nel fiume Hudson a New York. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. (notizie.it)