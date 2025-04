Mark Samson scrive una lettera ai genitori di Ilaria Sula | Scusate sono impazzito quando mi ha lasciato

Ilaria Sula, Mark Samson (qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata con tre coltellate alla gola, scrive una lettera di scuse alla famiglia delle vittima, che è stata pubblicata in esclusiva dal Tg1. “Scrivo dalla mia cella, dove resterò per svariati anni – si legge nella missiva – Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire, ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. È banale chiedere le scuse per il dolore che ho recato, ma voglio chiedere scusa a Ilaria, non l’ho rispettata quando lei mi ha voluto lasciare. sono impazzito di dolore ed ho perso il controllo. sono consapevole del fatto che nulla di quello che oggi posso dire o fare potrà in minima parte lenire il dolore della famiglia. Non sto cercando di diminuire le mie responsabilità o di sfuggire alle conseguenze del mio gesto, sono pronto a pagare le mie colpe senza alcuna scusante”. Tpi.it - Mark Samson scrive una lettera ai genitori di Ilaria Sula: “Scusate, sono impazzito quando mi ha lasciato” Leggi su Tpi.it Dal carcere dove è recluso per il femminicidio di(qui il suo profilo), il 23enne che ha ucciso l’ex fidanzata con tre coltellate alla gola,unadi scuse alla famiglia delle vittima, che è stata pubblicata in esclusiva dal Tg1. “Scrivo dalla mia cella, dove resterò per svariati anni – si legge nella missiva – Ogni giorno penso all’atroce delitto che ho commesso e non so che cosa dire, ma soprattutto non so cosa mi sia accaduto. È banale chiedere le scuse per il dolore che ho recato, ma voglio chiedere scusa a, non l’ho rispettatalei mi ha voluto lasciare.di dolore ed ho perso il controllo.consapevole del fatto che nulla di quello che oggi posso dire o fare potrà in minima parte lenire il dolore della famiglia. Non sto cercando di diminuire le mie responsabilità o di sfuggire alle conseguenze del mio gesto,pronto a pagare le mie colpe senza alcuna scusante”.

Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: “Scusatemi". La risposta: “Non accettiamo scuse". Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: "Scusatemi per atroce delitto". Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: "Scusatemi, ho perso il controllo". Sequestrate un paio di scarpe dalla casa del delitto. Mark Samson, la lettera alla famiglia di Ilaria Sula: «Scusate, sono impazzito quando mi ha lasciato». La risp. Femminicidio Sula, Mark Samson in una lettera: "Non l'ho rispettata, non posso sfuggire a ciò che ho fatto". Ilaria Sula, Samson scrive ai genitori della ragazza: "Scusatemi per atroce delitto" - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, Samson scrive ai genitori della ragazza: “Scusatemi per atroce delitto” - Mark Samson, il 23enne reo confesso dell’omicidio di Ilaria Sula ha scritto e inviato dal carcere una lettera alla famiglia della ragazza con cui chiede perdono per il suo gesto. La lettera di Mark Sa ... (msn.com)

Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: «Non so cosa mi sia accaduto. Voglio chiederle scusa, non l’ho rispettata» - Mark Samson, l'assassino reo confesso di Ilaria Sula, ha scritto ed inviato dal carcere una lettera di scuse ai genitori della giovane vittima. La lettera è stata mostrata in ... (msn.com)

VIDEO| Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: “Non l’ho rispettata. Ho perso il controllo. Non so cosa mi sia accaduto” - Alla fine l'ha scritta. Mark Samson, in carcere con l'accusa di aver ucciso Ilaria Sula, ha inviato una lettera di scuse alla famiglia. (dire.it)