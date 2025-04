Esports247.it - Star Citizen: 800 milioni di dollari (e 13 anni) dopo, siamo ancora nell’iperspazio dell’attesa

Leggi su Esports247.it

C’è una certa poesia nel vedere il 2025 iniziare con le stesse promesse con cui si è chiuso il 2024, e pure il 2023, e via dicendo fino al lontano 2012: “più vicini che mai al sogno”, annuncia Chris Roberts, CEO di Cloud Imperium Games. E quel sogno ha un nome:. O, se preferite, l’eterna promessa del gaming spaziale. Ma mentre l’universo si espande, anche il crowdfunding non scherza: oltre 800diraccolti — e sì, il gioco èin alfa. Non beta, non release candidate. Alfa.tredici.Nel frattempo, l’umanità ha affrontato una pandemia, ha inventato auto che si guidano da sole (quasi) e ha fatto atterrare razzi riutilizzabili. Ma? Vagatra le nebulose delle promesse. La versione 4.0 dell’alfa, uscita nel dicembre 2024, ha finalmente introdotto il famigerato “server meshing”, una tecnologia che permette ai giocatori di sposi tra server senza soluzione di continuità.