Eclissi Vlahovic scelta fatta | la Juve ha le idee chiare

Nei segnali di ripresa che sta dando lantus, non c’è traccia di Dusan: sempre titolare con Tudor, ma mai decisivo. Destino segnatoIgor Tudor sta riportando lantus in una dimensione di buon equilibrio rispetto alle difficoltà di una stagione che l’ha vista uscire progressivamente da tutti gli obiettivi possibili. La vittoria con il Genoa e il pareggio in casa della Roma sono i primi due segnali a cui dovranno aggiungersene altri per dire che è stata effettivamente intrapresa una strada virtuosa. In questo senso il Lecce sarà un’altra tappa cruciale per avere conferme importanti sulla nuova direzione presa.Detto questo c’è però un aspetto che resta identico al trend stagionale bianconero, ovverosia l’di Dusanin termini di gol e di contributo da dare alla squadra.