Steve Witkoff in Russia per incontrare Putin | Trump spinge per il cessate il fuoco

Trump Steve Witkoff è in Russia e dovrebbe incontrare oggi il presidente Vladimir Putin. Lo scrive Axios. Si tratterebbe del terzo incontro tra Witkoff e Putin mentre Trump spinge per un cessate il fuoco nella guerra tra Russia e Ucraina. Trump è frustrato dal fatto che i negoziati non abbiano fatto molti progressi nelle ultime settimane e la scorsa settimana ha affermato di essere "furioso" per i commenti fatti da Putin sull'Ucraina. Quotidiano.net - Steve Witkoff in Russia per incontrare Putin: Trump spinge per il cessate il fuoco Leggi su Quotidiano.net L'inviato del presidenteè ine dovrebbeoggi il presidente Vladimir. Lo scrive Axios. Si tratterebbe del terzo incontro tramentreper unilnella guerra trae Ucraina.è frustrato dal fatto che i negoziati non abbiano fatto molti progressi nelle ultime settimane e la scorsa settimana ha affermato di essere "furioso" per i commenti fatti dasull'Ucraina.

