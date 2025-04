Scontro tra un furgoncino e uno scooterone in via della Bonifica FOTO

Scontro tra un furgoncino e uno scooterone su strada della Bonifica questa mattina, venerdì 11 aprile. L'incidente è avvenuto all'uscita della rotatoria che incrocia con via Tirino. Ad avere la peggio il centauro che ha accusato alcuni dolori alla.

