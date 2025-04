Cultweb.it - La cometa di Halley è stata la più famosa della storia?

Tra i tanti spettacoli a cui siamo in grado di assistere quando osserviamo il cielo, uno dei più suggestivi è senz’altro il passaggio delle comete: un fenomeno raro e particolare che gli scienziati devono spesso studiare basandosi in gran parte sulle ricerche dei loro predecessori, dato il lungo intervallo che può intercorrere tra un passaggio e l’altro di una stessadalla nostra area del sistema solare; e per alcune comete questo intervallo può anche essere di migliaia di anni. Un discorso diverso è invece quellocosiddettadi, probabilmente la piùdell’umanità poiché in numerose epoche storiche ne è stato avvistato il passaggio.Ladi, chiamata ufficialmente 1P/, è unaperiodica che fu avviper la prima volta dall’uomo il 25 maggio del 239 a.