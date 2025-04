Milano orrore in metropolitana | giovane pescarese aggredita a bastonate Ho visto la morte in faccia

visto arrivare verso di me. Era completamente nudo. Quando il bastone ha colpito il mio volto, ho capito che stavo guardando la morte negli occhi», racconta con voce rotta dalla paura e dalla rabbia.I fatti risalgono alla serata di un giorno lavorativo qualsiasi, alle 19:30. Stefania era sulla banchina, tra pendolari e studenti, quando è stata aggredita senza alcun motivo. L'uomo, straniero e già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di violenza, si è scagliato su di lei colpendola ripetutamente mentre intorno regnava il silenzio: né passeggeri né personale della sicurezza sono intervenuti.Solo dopo interminabili minuti, un passante ha avuto il coraggio di fermare l'aggressore. Stefania, priva di sensi, è stata trasportata in ospedale: traumi su tutto il corpo, collare cervicale, lividi estesi.

