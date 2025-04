Neofascisti condannati a oltre 75 anni di carcere | volevano attentati stragi e destabilizzazione dello Stato

Leggi su Citypescara.com

. Dieci militantisono statidalla Corte d’Assise di Chieti a un totale di75di reclusione per aver costituito e diretto un’associazione terroristica denominata Avanguardia Ordinovista, finalizzata alladell’ordine pubblico e alla creazione di una strategia della tensione in Italia.Secondo l’accusa, iprogettavanocontro politici non scortati, immigrati e infrastrutture ferroviarie, con l’obiettivo di provocaresimili a quella dell’Italicus. Il gruppo intendeva deragliare treni passeggeri, assaltare mercatini etnici, e colpire hotel che ospitavano profughi.Il processo si è concluso con pene severe:Emanuele Pandolfina Del Vasto: 11e 8 mesiFranco Grespi: 9, 6 mesi e 20 giorniFranco La Valle: 8Marina Pellati, Luca Infantino, Maria Grazia Callegari, Luigi Di Menno Di Bucchianico: 7e 6 mesi ciascunoOrnella Garoli, Marco Pavan, Valerio Ronchi: 5e 4 mesi ciascunoI giudici hanno indisposto il risarcimento dei dnei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, da quantificare in separata sede.