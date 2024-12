Thesocialpost.it - California, il molo crolla all’improvviso: tre persone finiscono in mare

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia sfiorata a poche ore dalle festività natalizie: duesono state salvate e una terza è riuscita a nuotare fino a riva dopo che unin costruzione a Santa Cruz èto parzialmente finendo in, mentre la costa centrale dellaera battuta da onde alte causate da una tempesta di grande intensità.Leggi anche:Il Giubileo in diretta – Il messaggio del papa: “La porta sia un invito a entrare in una nuova vita”A dare notizia dell’accaduto sono state le autorità. I residenti sono stati avvertiti di evitare le aree basse vicino alle spiagge intorno al Santa Cruz Wharf, a circa 112 chilometri a sud di San Francisco, mentre la tempesta si rafforzava rapidamente. Le onde alte e le inondazioni causate dalla tempesta hanno spinto la città di Capitola, situata a circa 6,4 chilometri a est dellungo la baia di Monterey, a ordinare l’evacuazione degli ospiti degli hotel sul lungocon camere rivolte verso l’oceano.