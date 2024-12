Bonus caldaia corsa contro il tempo per ottenere le agevolazioni prima di fine anno | cosa cambia dal 2025

Leggi su Open.online

È rimasta una sola settimana diper poter usufruire del. L’agevolazione per i sistemi di riscaldamento tradizionali scadrà il 31 dicembre 2024 e non è stata riconfermata per il prossimo. Dal 1° gennaioscatta, infatti, lo stop agli incentivi per le caldaie alimentate a combustibili fossili. Una novità prevista dalla direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici – nota in Italia come «direttiva case green» – e che il governo si è visto costretto a introdurre per non rischiare di incorrere in una procedura di infrazione.Come chiedere ildiChi volesse usufruire delle detrazioni attuali, che arrivano al 50 o al 65% in base a chi le richiede e al tipo di impianto installato, avràancora fino alladell’per poter acquistare unaa condensazione.