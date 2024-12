Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli, Neres forte, Lukaku è affidabile e Meret è un grande professionista

NM– Rubens Pasino, Gianfranco Coppola, Giovanni Ignoffo, Antonio Petrazzuolo, Pino Taglialatela e Rosario Pastore hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Pasino: “è molto, ilha fatto un primo tempo scintillante”RUBENS PASINO, ex attaccante del: “Contro il Genoa ho visto unscintillante nel primo tempo, che avrebbe potuto fare 3 o 4 gol negati da sfortuna ed errori sotto porta, mentre nel secondo tempo ho visto una squadra rinunciataria e timida, messa in difficoltà dal Genoa, che ha creato tanto e che si è schiantata su un super, che ha fatto alcuni interventi fantastici e ha permesso aldi portarsi a casa i tre punti.