Metropolitanmagazine.it - Natale d’autore: cinque citazioni a tema firmate dai grandi scrittori

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il giorno prima della Vigilia diè sempre all’insegna del last minute; c’è chi torna, chi parte, chi fa un giro finale di auguri e aperitivi con colleghi e amici, chi corre a fare gli ultimi regali. In ventiquattr’ore si tenta di “mettere una pezza” a tutto quello che si è procrastinato fino all’ultimo momento disponibile. Il risultato? Traffico, passo molto veloce ed importanti livelli di stress.In questa frenesia, c’è il concreto rischio di mettere in secondo piano il vero significato delle festività, che va al di là del dono da scartare o dell’outfit adatto. Quello natalizio dovrebbe essere un periodo di riscoperta di valori e sensazioni, dal calore domestico al piacere di passare del tempo in compagnia delle persone a noi care. Ma come descrivere al meglio queste settimane così particolari? La letteratura pullula di riflessioni e massime incentrate sul