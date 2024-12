Pianetamilan.it - Milan in Supercoppa Italiana, regolamento e quando si svolgerà

Il, nei primi giorni del 2025, sarà impegnato con la. La competizione si giocherà a Riyad, in Arabia Saudita, dal 2 al 6 gennaio del 2025 e, oltre ai rossoneri, ci sono: Atalanta, Inter e Juventus. Dalla scorsa edizioni, lasicol format della final four. L'Inter partecipa in quanto campione d'Italia, ilper il secondo posto dello scorso campionato, la Juventus per aver vinto l'ultima Coppa Italia e l'Atalanta perchè finalista della coppa nazionale. I rossoneri affronteranno i bianconeri il 3 gennaio alle ore 20:00 (ore 22:00 in Arabia Saudita). Il nuovo format della competizione prevede 3 partite: due semifinale e la finale. Se una partita, al termine dei 90 minuti, dovesse finire in parità, si andrebbe direttamente ai calci di rigore.