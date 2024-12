Anteprima24.it - Messaggio di Natale dell’Arcivescovo di Benevento: il 29 dicembre processione con il ‘Cristo spezzato’

Tempo di lettura: 2 minutiCarissimi,domani sera Papa Francesco, con l’apertura della Porta santa, darà inizio all’anno giubilare. In un tempo nel quale le nubi dell’ostilità vanno addensandosi sempre più, in cui i venti di guerra sembrano voler soffiare gagliardi, la comunità cristiana invita alla speranza, memore delle parole del profeta: «In quel giorno si dirà a Gerusalemme: “Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia”» (Sof 3,16-17).Poiché Papa Francesco ha stabilito «che domenica 292024, in tutte le cattedrali, i Vescovi diocesani celebrino la santa Eucaristia come solenne apertura dell’Anno giubilare», anche noi, in quel giorno, ci ritroveremo alle ore 18 sul sagrato della basilica di S.